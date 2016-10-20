Опрос: Большинство зрителей в США отдали предпочтение Клинтон по итогам дебатов

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон, по мнению большинства зрителей, выиграла третий раунд дебатов со своим соперником-республиканцем Дональдом Трампом. Как cообщает Report со ссылкой на CNN, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного каналом совместно с Opinion Research Corporation сразу после окончания дискуссии.

Предпочтение Клинтон отдали 52% зрителей, 39% - Трампу.

Последние дебаты между двумя основными соперниками состоялись в Лас-Вегасе, штат Невада.

Президентские выборы в США пройдут 8 ноября.