Опрос: Большинство россиян не поддерживают упрощение получения гражданства России для мигрантов из СНГ

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Большинство россиян (71%) не поддерживают идею упрощения процедуры получения российского гражданства для мигрантов из стран СНГ.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В том числе более трети опрошенных выступают за ужесточение требований (36%), за сохранение в нынешнем виде - 35%.

Идею упрощения процедур поддержало 19% опрошенных, причем наибольшее количество сторонников такого подхода - среди 60-летних и старше (27%).

Кроме того, по данным исследования, большинство респондентов (59%) не поддерживают предложение о проведении амнистии мигрантов из стран СНГ, длительное время находящимся в России с нарушением законодательства.