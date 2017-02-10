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    Опрос: Большинство россиян не поддерживают упрощение получения гражданства России для мигрантов из СНГ

    Более трети опрошенных выступают за ужесточение требований

    Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Большинство россиян (71%) не поддерживают идею упрощения процедуры получения российского гражданства для мигрантов из стран СНГ.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

    В том числе более трети опрошенных выступают за ужесточение требований (36%), за сохранение в нынешнем виде - 35%.

    Идею упрощения процедур поддержало 19% опрошенных, причем наибольшее количество сторонников такого подхода - среди 60-летних и старше (27%).

    Кроме того, по данным исследования, большинство респондентов (59%) не поддерживают предложение о проведении амнистии мигрантов из стран СНГ, длительное время находящимся в России с нарушением законодательства.

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