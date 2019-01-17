Опрос: Большинство британцев хотят остаться в Евросоюзе

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Порядка 56% жителей Великобритании проголосовали бы сейчас против выхода страны из Европейского союза.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из данных опроса, проведенного социологической службой YouGov.

Исследование не учитывает тех, кто отказался бы от голосования и кто не определился с ответом. Если брать в расчет эти группы, то перевес все равно остается на стороне противников Brexit - 48% против выхода Великобритании из ЕС, в то время как за отделение Соединенного Королевства высказались лишь 38% респондентов.

При этом 78% сторонников лейбористов поддерживают проведение второго референдума.

Ранее сообщалось, что британские депутаты проголосовали против сделки об условиях Brexit.