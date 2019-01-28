Опрос: Большинство американцев недовольно ситуацией в стране

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Большинство американцев - 63% - недовольно развитием ситуации в стране и считает, что она движется в неверном направлении.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного совместно газетой The Wall Street Journal и телекомпанией NBC.

Около 68% участников последнего опроса, характеризуя свое отношение к происходящему в США, использовали слова и фразы с негативной оценкой: "катастрофа", "ухудшение", "беспорядок", "тяжелые времена". Месяцем ранее в ходе аналогичного опроса было зафиксировано 56% таких недовольных.

Социсследование проводилось в то время, когда в стране все еще была приостановлена работа федерального правительства из-за бюджетного кризиса. Работа была возобновлена лишь после того, как президент Дональд Трамп на прошлой неделе подписал законопроект о выделении средств на функционирование правительственных ведомств до 15 февраля.

Личный рейтинг самого Трампа фактически остался неизменным по сравнению с декабрьским опросом: президента поддерживают 43% американцев, 54% - выступает против него.