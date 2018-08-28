Опрос: Большая часть американцев выступают против импичмента Трампа

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Менее половины американцев считают, что конгресс США должен начать процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, такие результаты следуют из нового опроса Axios.

Axios отмечает, что если на промежуточных выборах в ноябре республиканцы потеряют большинство в конгрессе, то демократы смогут с большей вероятностью начать процесс импичмента Трампа.

Тем не менее, согласно результатам исследования, большинство американцев не готовы к этому. За процесс импичмента выступили 44% респондентов. Из них 79% — демократы.

Отметим, что дискуссия о возможности импичмента в отношении Дональда Трампа появилась после признаний бывшего личного адвоката президента США Майкла Коэна, который рассказал суду, что делал денежные выплаты за молчание о связях с Трампом порноактрисе Сторми Дэниелс и модели Playboy Карен Макдугалл по поручению американского лидера.