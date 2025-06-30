Опрос: 80% французов недовольны деятельностью нынешнего премьера

80% жителей Франции недовольны нынешним премьер-министром Франсуа Байру, что стало рекордом среди всех глав правительства с начала истории наблюдения в 1958 году. Лишь 20% респондентов заявили, что довольны его действиями.

80% жителей Франции недовольны нынешним премьер-министром Франсуа Байру, что стало рекордом среди всех глав правительства с начала истории наблюдения в 1958 году. Лишь 20% респондентов заявили, что довольны его действиями.

Как передает Report, это следует из результатов опроса, опубликованного на сайте французского института общественного мнения (Ifop).

"Никогда в истории индексов популярности (барометр, применяемый с 1958 года) не фиксировалось столько недовольных премьером французов, как в случае Франсуа Байру (80%). Это абсолютный рекорд", - сказано в сообщения.

Отмечается, что политик ассоциируется у жителей страны с бездействием, и он также остается в центре скандала вокруг сокрытия сексуального насилия над учениками в престижной католической школе Нотр-Дам-де-Беттарам.

Опрос проводился онлайн с 18 по 26 июня по репрезентативной выборке среди 2 000 французов старше 18 лет. Погрешность составляет от 1 до 2,2 п.п.