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Опрос: 80% французов недовольны деятельностью нынешнего премьера

Опрос: 80% французов недовольны деятельностью нынешнего премьера 80% жителей Франции недовольны нынешним премьер-министром Франсуа Байру, что стало рекордом среди всех глав правительства с начала истории наблюдения в 1958 году. Лишь 20% респондентов заявили, что довольны его действиями.
Другие страны
30 июня 2025 г. 15:06
Опрос: 80% французов недовольны деятельностью нынешнего премьера

80% жителей Франции недовольны нынешним премьер-министром Франсуа Байру, что стало рекордом среди всех глав правительства с начала истории наблюдения в 1958 году. Лишь 20% респондентов заявили, что довольны его действиями.

Как передает Report, это следует из результатов опроса, опубликованного на сайте французского института общественного мнения (Ifop).

"Никогда в истории индексов популярности (барометр, применяемый с 1958 года) не фиксировалось столько недовольных премьером французов, как в случае Франсуа Байру (80%). Это абсолютный рекорд", - сказано в сообщения.

Отмечается, что политик ассоциируется у жителей страны с бездействием, и он также остается в центре скандала вокруг сокрытия сексуального насилия над учениками в престижной католической школе Нотр-Дам-де-Беттарам.

Опрос проводился онлайн с 18 по 26 июня по репрезентативной выборке среди 2 000 французов старше 18 лет. Погрешность составляет от 1 до 2,2 п.п.

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Версия на азербайджанском языке Sorğu: Fransızların 80 %-i hazırkı baş nazirin fəaliyyətindən narazıdır

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