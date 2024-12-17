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Опрос: 74% французов считают Макрона плохим президентом

Опрос: 74% французов считают Макрона плохим президентом Три четверти опрошенных французов считают Эмманюэля Макрона плохим президентом.
Другие страны
17 декабря 2024 г. 16:08
Опрос: 74% французов считают Макрона плохим президентом

Три четверти опрошенных французов считают Эмманюэля Макрона плохим президентом.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, это следует из исследования компании Odoxa на основе опроса.

74% французов ответили "нет" на вопрос о том, считают ли они Макрона хорошим президентом. Среди сторонников правого "Национального объединения" 94% опрошенных отметили, что неодобрительно относятся к действиям президента, так же считают 86% сторонников левой "Непокорившейся Франции".

Согласно опросу, свыше половины респондентов - 52% считают, что президент не должен иметь права баллотироваться более чем один президентский срок.

"Такой уровень непопулярности объясняется не только текущим политическим контекстом, но и во многом обусловлен личностью президента, которую отвергают французы", - говорится в исследовании.

Кроме того, французы крайне обеспокоены политическим кризисом в стране и требуют проведения масштабных административных реформ. Так, 56% считают, что необходим переход к Шестой республике.

Исследование было проведено онлайн 11 и 12 декабря, в нем приняли участие 1 005 человек.

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Версия на азербайджанском языке Sorğu: Fransızların 74 faizi Makronu pis prezident hesab edir
Версия на английском языке Poll: 74% of French people think Macron bad president

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