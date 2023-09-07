Опрос: 67% эстонцев выступают за отставку премьер-министра страны

Большинство эстонцев выступают за отставку премьер-министра страны и лидера правящей Реформистской партии Каи Каллас на фоне скандала с ее супругом из-за бизнеса с Россией.

Большинство эстонцев выступают за отставку премьер-министра страны и лидера правящей Реформистской партии Каи Каллас на фоне скандала с ее супругом из-за бизнеса с Россией.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Norstat.

Исходя из статданных, 72% респондентов сочли, что скандал, связанный с бизнесом мужа Каллас в РФ, нанес серьезный ущерб международной репутации страны.

Так, 67% респондентов утвердительно ответили на вопрос, считают ли они, что Каллас должна покинуть свой пост. Еще 27% опрошенных выступили против, а 6% затруднились высказать свою точку зрения.

Опрос проводился 6 сентября методом онлайн-анкетирования среди граждан Эстонии в возрасте от 18 лет и старше. В нем приняли участие 1 000 человек.

Премьер Эстонии попала в скандал из-за появления в СМИ информации о том, что транспортная компания Stark Logistics, которая частично принадлежит ее мужу, продолжает работать с Россией. Сама Каллас настаивает, что почти ничего не знала о его бизнесе.

Позже она сообщила, что ее супруг продал долю в компании.