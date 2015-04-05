Опрос: 62% французов поддерживают правительство и курс реформ

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Большинство граждан Франции высказались против смены премьер-министра страны, свидетельствуют результаты опроса Национального института общественного мнения. Об этом сообщает издание Journal du dimanche.

62% опрошенных высказались против смены премьер-министра Мануэля Вальса, говорится в результатах опроса, подготовленного специально для газеты.

"Общественность не считает, что Мануэль Вальс ответственен за провал левых партий, и готовы предоставить ему еще шанс", - прокомментировал результаты опроса заместитель директора института Фредерик Даби.

60% респондентов также высказались за продолжение курса реформ правительства "в пользу бизнеса и восстановления экономики".

Report со ссылкой на издание Газета.Ru отмечает, что опрос был проведен 3 и 4 апреля, в нем приняли участие более тысячи французов старше 18 лет.