Опрос: 61% французов считают, что Ле Пен сможет стать следующим президентом

Свыше 60% французов верят, что лидер фракции крайне правой партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен может стать следующим президентом.

Свыше 60% французов верят, что лидер фракции крайне правой партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен может стать следующим президентом.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на опрос Elabe.

"За четыре года до выборов восприятие Марин Ле Пен продолжает улучшаться. Почти каждый второй опрошенный считает, что она способна "объединить французов" (47%) и "имеет необходимые качества, чтобы стать президентом" (48%). 61% полагают, что она может стать следующим президентом", - говорится в исследовании.

Единственным кандидатом, способным обойти ее на выборах, по мнению опрошенных, является бывший премьер-министр Эдуар Филипп. Так считают почти 6 из 10 человек (58%).

Отмечается, что имидж Ле Пен улучшается среди всех слоев населения, в особенности, среди граждан пенсионного возраста. 32% считают, что она справится с ролью главы государства лучше, чем Эмманюэль Макрон, президентские полномочия которого истекают весной 2027 года. Ее поддержка среди малоимущих слоев населения достигает 40%.

Ле Пен характеризуют как смелого и динамичного политика (67%), который сможет "изменить вещи" (61%). При этом 55% и 58% соответственно сомневаются, что она будет проводить успешную политику в плане безопасности и иммиграции, образования (53%), здравоохранения (51%), покупательной способности (54%).

В исследовании, проводившемся онлайн 12 и 13 сентября, приняли участие 1 001 человек.