Опрос: 60% американцев выступают против вовлеченности США в конфликт Иран-Израиль

Больше половины граждан США считают, что Вашингтону не следует участвовать в конфликте между Ираном и Израилем.
Как передает Report, об этом свидетельствуют результаты опроса YouGov.
Так, 60% респондентов выступают против вовлеченности США в этот конфликт, 16% придерживаются противоположного мнения. Остальные 24% заявили, что не определились с позицией.
Большинство опрошенных (56%) считают, что США должны участвовать в переговорах с Ираном по ядерной программе.
Исследование показало, что примерно 50% американцев расценивают Иран как "врага США".
Опрос показал, что 36% американцев считают Израиль союзником США, 10% - считают Израиль недружелюбным, а 6% называют его врагом, остальные затруднились ответить.
Опрос проводился 13-16 июня. В нем приняли участие около 1,5 тыс. человек.