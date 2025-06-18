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Опрос: 60% американцев выступают против вовлеченности США в конфликт Иран-Израиль

Опрос: 60% американцев выступают против вовлеченности США в конфликт Иран-Израиль Больше половины граждан США считают, что Вашингтону не следует участвовать в конфликте между Ираном и Израилем.
Другие страны
18 июня 2025 г. 18:00
Опрос: 60% американцев выступают против вовлеченности США в конфликт Иран-Израиль

Больше половины граждан США считают, что Вашингтону не следует участвовать в конфликте между Ираном и Израилем.

Как передает Report, об этом свидетельствуют результаты опроса YouGov.

Так, 60% респондентов выступают против вовлеченности США в этот конфликт, 16% придерживаются противоположного мнения. Остальные 24% заявили, что не определились с позицией.

Большинство опрошенных (56%) считают, что США должны участвовать в переговорах с Ираном по ядерной программе.

Исследование показало, что примерно 50% американцев расценивают Иран как "врага США".

Опрос показал, что 36% американцев считают Израиль союзником США, 10% - считают Израиль недружелюбным, а 6% называют его врагом, остальные затруднились ответить.

Опрос проводился 13-16 июня. В нем приняли участие около 1,5 тыс. человек.

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Версия на азербайджанском языке Sorğu: Amerikalıların 60 faizi ölkələrinin İran-İsrail münaqişəsinə cəlb olunmasına qarşıdır

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