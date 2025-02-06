Опрос: 54% американцев одобряют запрет трансгендерам служить в армии

Решение президента США Дональда Трампа о запрете трансгендерам служить в американской армии одобряют 54% населения.

Решение президента США Дональда Трампа о запрете трансгендерам служить в американской армии одобряют 54% населения.

Как передает Report, это следует из опроса социологической компании Rasmussen Reports.

"По результатам опроса, 54% вероятных избирателей из США одобряют президентский указ, предписывающий отправить в увольнение служащих армии, идентифицирующих себя как трансгендеры. При этом 41% респондентов высказали противоположную точку зрения", - сказано в отчете.

Опрос был проведен онлайн и по телефону среди 1 325 потенциальных избирателей США 29-30 января и 2 февраля. Погрешность составляет около трех процентных пунктов.

Ранее Трамп подписал указ, предписывающий Пентагону пересмотреть медицинские стандарты для трансгендерных военнослужащих и отменить положения, которые, по мнению администрации, противоречат боеготовности армии.