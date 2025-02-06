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Опрос: 54% американцев одобряют запрет трансгендерам служить в армии

Опрос: 54% американцев одобряют запрет трансгендерам служить в армии Решение президента США Дональда Трампа о запрете трансгендерам служить в американской армии одобряют 54% населения.
Другие страны
6 февраля 2025 г. 11:51
Опрос: 54% американцев одобряют запрет трансгендерам служить в армии

Решение президента США Дональда Трампа о запрете трансгендерам служить в американской армии одобряют 54% населения.

Как передает Report, это следует из опроса социологической компании Rasmussen Reports.

"По результатам опроса, 54% вероятных избирателей из США одобряют президентский указ, предписывающий отправить в увольнение служащих армии, идентифицирующих себя как трансгендеры. При этом 41% респондентов высказали противоположную точку зрения", - сказано в отчете.

Опрос был проведен онлайн и по телефону среди 1 325 потенциальных избирателей США 29-30 января и 2 февраля. Погрешность составляет около трех процентных пунктов.

Ранее Трамп подписал указ, предписывающий Пентагону пересмотреть медицинские стандарты для трансгендерных военнослужащих и отменить положения, которые, по мнению администрации, противоречат боеготовности армии.

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Версия на азербайджанском языке Sorğu: Amerikalıların 54 %-i transgenderlərin orduda xidmət etməsinə qadağanı dəstəkləyir

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