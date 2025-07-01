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Опрос: 44% жителей Калифорнии хотят отделения штата от США

Опрос: 44% жителей Калифорнии хотят отделения штата от США Самое большая за всю историю доля жителей Калифорнии - 44% - хотят отделения штата от США.
Другие страны
1 июля 2025 г. 16:57
Опрос: 44% жителей Калифорнии хотят отделения штата от США

Самое большая за всю историю доля жителей Калифорнии - 44% - хотят отделения штата от США.

Как передает Report, об этом сообщает журнал Newsweek со ссылкой на директора Института независимости Калифорнии (ICI) Койота Марина.

По данным ICI, компания YouGov провела в период с 11 по 23 июня опрос среди 500 калифорнийцев с погрешностью в 5,7 процентных пункта.

"Почти половина респондентов - 44% - согласились с тем, чтобы проголосовать за выражение Калифорнией намерения мирно и законно отделиться от США", - сказано в сообщении.

Предыдущий рекордно высокий результат по числу калифорнийцев, желающих отделиться от США, был зафиксирован в июне 2021 года, тогда он составил 42%.

Кроме того, как показали результаты опроса YouGov, 50% респондентов выражают большее доверие правительству Калифорнии, чем федеральному. В одинаковой степени обоим правительствам доверяют 28% опрошенных. При этом, по данным ICI, еще в январе 2025 года 47% калифорнийцев одинаково доверяли обоим правительствам, а большую уверенность в правительстве штата выражали только 34% опрошенных.

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