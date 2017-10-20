Опрос: 42% американцев считают, что Трамп станет одним из худших президентов США

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Дональд Трамп будет увековечен в истории как один из худших президентов США.

Как передает Report, со ссылкой на РТ, такого мнения придерживаются 42% американцев, свидетельствуют данные опроса Marist Poll.

Согласно результатам исследования, ещё 16% респондентов считают, что Трамп запомнится как лидер ниже среднего уровня.

При этом 18% опрошенных уверены, что Трамп войдёт в историю как один из лучших президентов США.

Ранее сообщалось, что, по мнению 30% американцев, США находятся на пути к третьей мировой войне.