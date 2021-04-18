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Определился победитель на президентских выборах в Эквадоре

Определился победитель на президентских выборах в Эквадоре Гильермо Лассо, представляющий правоцентристское "Движение КРЕО", набрал 52,36% голосов во втором туре президентских выборов в Эквадоре и станет новым главой государства
Другие страны
18 апреля 2021 г. 02:30
Определился победитель на президентских выборах в Эквадоре
Гильермо Лассо

Гильермо Лассо, представляющий правоцентристское "Движение КРЕО", набрал 52,36% голосов во втором туре президентских выборов в Эквадоре и станет новым главой государства.

Как передает Report, об этом сообщили в Национальном избирательном совете республики по итогам обработки 100% бюллетеней.

По его данным, за Лассо проголосовали 4 656 426 избирателей. Его соперника Андреса Арауса, представляющего левоцентристскую коалицию "Союз ради надежды", поддержали 4 236 515 избирателей (47,64%).

Второй тур президентских выборов в Эквадоре состоялся 11 апреля.

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