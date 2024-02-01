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Определился новый эмиссар Байдена по климату

Определился новый эмиссар Байдена по климату Президент США Джо Байден намерен назначить своим представителем по вопросам климата Джона Подесту, который является сейчас старшим советником американского лидера по инновациям и реализации проектов в сфере чистой энергетики.
Другие страны
1 февраля 2024 г. 08:15
Определился новый эмиссар Байдена по климату

Президент США Джо Байден намерен назначить своим представителем по вопросам климата Джона Подесту, который является сейчас старшим советником американского лидера по инновациям и реализации проектов в сфере чистой энергетики.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на представителей Белого дома.

Как отмечает издание, Подеста весной сменит Джона Керри, который является сейчас спецпредставителем президента США по климату. Издание отмечает, что Подеста не станет переходить в Госдепартамент, в структуру которого входит аппарат спецпредставителя по климату, а "останется в Белом доме".

Должность Подесты официально будет называться "старший советник президента по международной политике в области климата".

В материале уточняется, что Подеста в интервью журналистам газеты подтвердил данную информацию. По его версии, Керри "вернул США лидерство в вопросах климата в мире". "Мы сохраним импульс, который был дан благодаря его усилиям", - добавил Подеста. Он, по сведениям издания, будет отвечать за контакты США с другими странами по вопросам климата.

В январе Белый дом сообщил, что Керри в ближайшие месяцы уйдет с поста спецпредставителя Байдена по климату. По сведениям портала Axios, Керри начнет работу в предвыборном штабе действующего американского лидера.

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