Определился новый эмиссар Байдена по климату

Президент США Джо Байден намерен назначить своим представителем по вопросам климата Джона Подесту, который является сейчас старшим советником американского лидера по инновациям и реализации проектов в сфере чистой энергетики.
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Как отмечает издание, Подеста весной сменит Джона Керри, который является сейчас спецпредставителем президента США по климату. Издание отмечает, что Подеста не станет переходить в Госдепартамент, в структуру которого входит аппарат спецпредставителя по климату, а "останется в Белом доме".
Должность Подесты официально будет называться "старший советник президента по международной политике в области климата".
В материале уточняется, что Подеста в интервью журналистам газеты подтвердил данную информацию. По его версии, Керри "вернул США лидерство в вопросах климата в мире". "Мы сохраним импульс, который был дан благодаря его усилиям", - добавил Подеста. Он, по сведениям издания, будет отвечать за контакты США с другими странами по вопросам климата.
В январе Белый дом сообщил, что Керри в ближайшие месяцы уйдет с поста спецпредставителя Байдена по климату. По сведениям портала Axios, Керри начнет работу в предвыборном штабе действующего американского лидера.