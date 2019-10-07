Определены самые перегруженные туристами места в мире

Опубликован рейтинг туристических направлений, где оказалось больше всего туристов в расчете на одну квадратную милю (2,59 квадратных километров).

Как передает Report, об этом сообщает АТОР со ссылкой на данные крупной исследовательской компании.

Эксперты составили рейтинг самых перегруженных туристами мест. В первой пятерке - два азиатских курорта и три европейских города.

Лидер списка - остров Пхукет в Таиланде. Его посещают 9,29 миллиона гостей в год (в среднем это 25 452 посетителей в день). То есть, на одну квадратную милю приходится 5 090 туристов.

На втором месте - Пальма-де-Мальорка в Испании (2 918 туристов на милю), на третьем – Паттайя (2 762), на четвертом – Париж (1 174), а замыкает пятерку Барселона (605).

Анталья, популярный турецкий курорт, с показателем 47 туристов на квадратную милю, разместилась на 16 позиции, опережая Токио (39), Дубай (27), Стамбул (14) и Бали (10), но уступая Мекке (50), Гонконгу (58), Лондону (89) и Бангкоку (91).