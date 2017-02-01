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    Определена дата проведения заседания по разрешению конфликтов в Европе в Совбезе ООН

    С 1 февраля Украина заняла кресло Председателя Совбеза ООН

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ 1 февраля Украина на месяц заняла кресло Председателя Совета Безопасности ООН.

    Как сообщает Report, центральными мероприятиями украинского председательства станут министерское заседание по разрешению конфликтов в Европе 21 февраля  и открытые дебаты, посвященные предотвращению террористических нападений на важные объекты инфраструктуры 13 февраля. 

    На обоих заседаниях будет председательствовать министр иностранных дел Украины Павел Климкин. 

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что намерен лично принять участие в заседании высокого уровня по разрешению конфликтов в Европе. Как ожидается, в нем также примет участие действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Австрии Себастьян Курц. 

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