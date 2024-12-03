Оппозиция Южной Кореи назвала решение президента противоречащим конституции

Юн заявил, что у него нет иного выбора, кроме как прибегнуть к военному положению, но не уточнил в своем обращении, какие именно меры будут приняты.

Лидер оппозиционной Демократической партии "Тобуро" Южной Кореи Ли Чжэ Мён заявил, что объявление военного положения является неконституционным.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap.

"Президент без всякой причины объявил чрезвычайное военное положение. Танки, бронетехника и солдаты с оружием и мечами скоро будут контролировать страну", - заявил Мён.

По его словам, решение президента является неконституционным и направлено "против народа". Отмечается, что "Тобуро" также решила созвать депутатов. Отмечается, что им поручено провести собрания для обсуждения и начала процедур по отмене военного положения.

Вместе с тем, по данным агентства, вход и выход из здания Национального собрания Республики Корея заблокированы.

Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что у него нет иного выбора, кроме как прибегнуть к военному положению, но не уточнил в своем обращении, какие именно меры будут предприняты. Он заявил, что решение было принято с целью вывести из страны просеверокорейские силы и защитить либеральный конституционный порядок. Отмечается, что он назначил начальника штаба Сухопутных войск Республики Корея Пак Ан Су командующим после введения военного положения.

По данными СМИ, этот шаг был сделан на фоне разногласий, возникших между партией президента "Сила народа" и ее главного соперника Демократической партии по поводу законопроекта о бюджете на следующий год.

Отметим, что Юн Сок Ёль является президентом Южной Кореи с 2022 года. Президент столкнулся с низкими рейтингами одобрения из-за различных противоречий и скандалов, включая те, которые были связаны с его женой , например, предполагаемые манипуляции с акциями и якобы принятие в дар роскошной сумочки Dior. В прошлом месяце Юн извинился, заявив, что его жена должна была вести себя лучше.

Главе государства также сложно продвигать свои идеи в парламенте, который контролируется оппозицией.