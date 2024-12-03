О нас

Оппозиция Южной Кореи назвала решение президента противоречащим конституции

Оппозиция Южной Кореи назвала решение президента противоречащим конституции Юн заявил, что у него нет иного выбора, кроме как прибегнуть к военному положению, но не уточнил в своем обращении, какие именно меры будут приняты.
Другие страны
3 декабря 2024 г. 19:21
Оппозиция Южной Кореи назвала решение президента противоречащим конституции

Лидер оппозиционной Демократической партии "Тобуро" Южной Кореи Ли Чжэ Мён заявил, что объявление военного положения является неконституционным.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap.

"Президент без всякой причины объявил чрезвычайное военное положение. Танки, бронетехника и солдаты с оружием и мечами скоро будут контролировать страну", - заявил Мён.

По его словам, решение президента является неконституционным и направлено "против народа". Отмечается, что "Тобуро" также решила созвать депутатов. Отмечается, что им поручено провести собрания для обсуждения и начала процедур по отмене военного положения.

Вместе с тем, по данным агентства, вход и выход из здания Национального собрания Республики Корея заблокированы.

Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что у него нет иного выбора, кроме как прибегнуть к военному положению, но не уточнил в своем обращении, какие именно меры будут предприняты. Он заявил, что решение было принято с целью вывести из страны просеверокорейские силы и защитить либеральный конституционный порядок. Отмечается, что он назначил начальника штаба Сухопутных войск Республики Корея Пак Ан Су командующим после введения военного положения.

По данными СМИ, этот шаг был сделан на фоне разногласий, возникших между партией президента "Сила народа" и ее главного соперника Демократической партии по поводу законопроекта о бюджете на следующий год.

Отметим, что Юн Сок Ёль является президентом Южной Кореи с 2022 года. Президент столкнулся с низкими рейтингами одобрения из-за различных противоречий и скандалов, включая те, которые были связаны с его женой, например, предполагаемые манипуляции с акциями и якобы принятие в дар роскошной сумочки Dior. В прошлом месяце Юн извинился, заявив, что его жена должна была вести себя лучше.

Главе государства также сложно продвигать свои идеи в парламенте, который контролируется оппозицией.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Министр экологии Узбекистана: Решения COP29 станут ключевыми для экологических стратегий в мире
Министр экологии Узбекистана: Решения COP29 станут ключевыми для экологических стратегий в мире
3 декабря 2024 г. 11:01
Николай Павлов: Вступление Болгарии в Шенген открывает новые экономические перспективы для Азербайджана
Николай Павлов: Вступление Болгарии в Шенген открывает новые экономические перспективы для Азербайджана
28 ноября 2024 г. 17:19
Чемпионат мира по армрестлингу пройдет в Азербайджане в 2025 году
Чемпионат мира по армрестлингу пройдет в Азербайджане в 2025 году
28 ноября 2024 г. 13:28
Кыргызстан хочет создать СП с Азербайджаном в сферах сельского хозяйства, логистики и энергетики
Кыргызстан хочет создать СП с Азербайджаном в сферах сельского хозяйства, логистики и энергетики
22 ноября 2024 г. 17:44
Халед бин Абдулла Алабдулкадер: Участники СОР29 серьезно настроены на решение климатических проблем
Халед бин Абдулла Алабдулкадер: Участники СОР29 серьезно настроены на решение климатических проблем
21 ноября 2024 г. 15:55
Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
20 ноября 2024 г. 17:41
Словения предлагает удвоить глобальное климатическое финансирование - Эксклюзив
Словения предлагает удвоить глобальное климатическое финансирование - Эксклюзив
20 ноября 2024 г. 17:26
Министр Уганды: Развивающимся странам требуется больше климатического финансирования
Министр Уганды: Развивающимся странам требуется больше климатического финансирования
20 ноября 2024 г. 17:19
Рысалиев: Изменение климата негативно влияет на природные богатства Кыргызстана и, как следствие, на туризм
Рысалиев: Изменение климата негативно влияет на природные богатства Кыргызстана и, как следствие, на туризм
20 ноября 2024 г. 17:14
Генсек ITF: Средний коридор - выгодная альтернатива стандартным маршрутам из Европы в Азию
Генсек ITF: Средний коридор - выгодная альтернатива стандартным маршрутам из Европы в Азию
20 ноября 2024 г. 16:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi