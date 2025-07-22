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Оппозиция ЮАР внесла резолюцию о вотуме недоверия президенту Рамапосе

Оппозиция ЮАР внесла резолюцию о вотуме недоверия президенту Рамапосе Крупнейшая оппозиционная партия Южно-Африканской Республики «Умконто ве сизве» (МК) внесла в Национальную ассамблею резолюцию о вотуме недоверия президенту Сирилу Рамапосе.
Другие страны
22 июля 2025 г. 19:22
Оппозиция ЮАР внесла резолюцию о вотуме недоверия президенту Рамапосе

Крупнейшая оппозиционная партия Южно-Африканской Республики «Умконто ве сизве» (МК) внесла в Национальную ассамблею резолюцию о вотуме недоверия президенту Сирилу Рамапосе.

Как передает Report ссылаясь на ТАСС, об этом сообщила лидер парламентской фракции МК Коллин Макхубеле.

Причиной стали обвинения в коррупции и неэффективности в министерстве полиции, а также отказ уволить министра Сензо Мчуну, которого связывают с преступным миром.

"Мы представили резолюцию из-за неспособности президента уволить Мчуну и защитить уязвимые слои общества. Надеемся на поддержку других партий", - отметила она.

Партия МК, возглавляемая бывшим президентом Джейкобом Зумой, имеет 58 из 400 мест в парламенте. Для принятия резолюции необходимо более половины голосов.

13 июля Рамапоса объявил об отпуске министра МВД Мчуны и создании комиссии для расследования связей полиции, политиков и бизнесменов с преступным миром. Комиссия представит первый отчет в течение трёх месяцев. 6 июля глава полиции провинции Квазулу-Наталь генерал-лейтенант Нхланхла Мкхванази обвинил Мчуну и других чиновников в коррупции, связях с наркосиндикатами, препятствовании правосудию и причастности к убийствам. Эти заявления вызвали широкий резонанс в стране.

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Версия на азербайджанском языке Cənubi Afrika müxalifəti prezidentə etimadsızlıq qətnaməsini parlamentə təqdim edib

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