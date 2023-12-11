Оппозиция Японии подаст проект о вотуме недоверия правительству

Оппозиционная Конституционно-демократическая партия Японии во вторник подаст в парламент проект резолюции о вотуме недоверия правительству Фумио Кисиды из-за коррупционного скандала о получении "откатов".

Оппозиционная Конституционно-демократическая партия Японии во вторник подаст в парламент проект резолюции о вотуме недоверия правительству Фумио Кисиды из-за коррупционного скандала о получении "откатов".

Как передает Report, об этом сообщила газета "Иомиури".

Ранее сообщалось, что такой проект будет подан в понедельник в отношении генерального секретаря правительства Хирокадзу Мацуно. Про вотум недоверия всему правительству в оппозиции были разные мнения, в том числе и опасения, что премьер-министр может распустить парламент, воспользовавшись вотумом.

В настоящее время особый отдел Токийской прокуратуры ведет расследование о сокрытии средств, полученных пятью фракциями правящей Либерально-демократической партии Японии от собраний для сбора денег для партии с участием ее политиков. Билеты на эти собрания часто покупают представители японского бизнеса. Для того чтобы система не превратилась в подкуп политиков или фракции, по закону если собранная за один вечер сумма превысила 200 тыс. иен (1,3 тыс. долларов), то в книгу отчетности должны быть вписаны имена дарителей и суммы.

Однако выяснилось, что, например, в самой крупной фракции экс-премьер-министра Японии Абэ неуказанными за 5 лет оказались суммы в несколько сотен миллионов иен, это как минимум несколько миллионов долларов.