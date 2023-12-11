О нас

Оппозиция Японии подаст проект о вотуме недоверия правительству

Оппозиция Японии подаст проект о вотуме недоверия правительству Оппозиционная Конституционно-демократическая партия Японии во вторник подаст в парламент проект резолюции о вотуме недоверия правительству Фумио Кисиды из-за коррупционного скандала о получении "откатов".
Другие страны
11 декабря 2023 г. 11:33
Оппозиция Японии подаст проект о вотуме недоверия правительству

Оппозиционная Конституционно-демократическая партия Японии во вторник подаст в парламент проект резолюции о вотуме недоверия правительству Фумио Кисиды из-за коррупционного скандала о получении "откатов".

Как передает Report, об этом сообщила газета "Иомиури".

Ранее сообщалось, что такой проект будет подан в понедельник в отношении генерального секретаря правительства Хирокадзу Мацуно. Про вотум недоверия всему правительству в оппозиции были разные мнения, в том числе и опасения, что премьер-министр может распустить парламент, воспользовавшись вотумом.

В настоящее время особый отдел Токийской прокуратуры ведет расследование о сокрытии средств, полученных пятью фракциями правящей Либерально-демократической партии Японии от собраний для сбора денег для партии с участием ее политиков. Билеты на эти собрания часто покупают представители японского бизнеса. Для того чтобы система не превратилась в подкуп политиков или фракции, по закону если собранная за один вечер сумма превысила 200 тыс. иен (1,3 тыс. долларов), то в книгу отчетности должны быть вписаны имена дарителей и суммы.

Однако выяснилось, что, например, в самой крупной фракции экс-премьер-министра Японии Абэ неуказанными за 5 лет оказались суммы в несколько сотен миллионов иен, это как минимум несколько миллионов долларов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Scandal-hit Japan spokesman to face no-confidence motion

Экслюзивные новости

Эксперт: США вновь активизировали усилия по достижению мира на Южном Кавказе
Эксперт: США вновь активизировали усилия по достижению мира на Южном Кавказе
8 декабря 2023 г. 14:09
В некоторых школах наблюдается частичное снижение посещаемости из-за кори
В некоторых школах наблюдается частичное снижение посещаемости из-за кори
6 декабря 2023 г. 17:37
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
4 декабря 2023 г. 17:33
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
4 декабря 2023 г. 15:43
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
2 декабря 2023 г. 14:34
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
1 декабря 2023 г. 16:16
Председателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
ФотоПредседателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
30 ноября 2023 г. 15:27
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
30 ноября 2023 г. 10:26
Юджин Си: В Бакинском порту планируется использовать работающее на электричестве оборудование
Юджин Си: В Бакинском порту планируется использовать работающее на электричестве оборудование
29 ноября 2023 г. 18:56
Политолог: Вашингтон недоволен созданной Азербайджаном новой реальностью в регионе Южного Кавказа
Политолог: Вашингтон недоволен созданной Азербайджаном новой реальностью в регионе Южного Кавказа
29 ноября 2023 г. 15:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi