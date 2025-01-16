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Оппозиция во Франции предрекает падение "монарха" Макрона

Оппозиция во Франции предрекает падение "монарха" Макрона Координатор партии "Непокоренная Франция" Мануэль Бомпар предрек отставку французского правительства и последующую отставку президента Франции Эмманюэля Макрона.
Другие страны
16 января 2025 г. 20:03
Оппозиция во Франции предрекает падение монарха Макрона

Координатор партии "Непокоренная Франция" Мануэль Бомпар предрек скорую отставку французского правительства.

Об этом передает Report со ссылкой на французские СМИ.

Бомпар в своей речи в четверг Национальной Ассамблее Франции при обсуждении вопроса вотума недоверия премьеру Франсуа Байру сказал: "Господин премьер-министр, дни вашего злополучного правительства сочтены. Когда падет это "несчастное правительство", за ним последует и "монарх" Макрон [президент Франции Эмманюэль Макрон]".

По его мнению, причин для вотума недоверия правительству более чем достаточно.

Политик также раскритиковал социалистов за того, что те не будут голосовать за вотум недоверия правительству. Бомпар назвал их действия безответственными.

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