Оппозиция во Франции предрекает падение "монарха" Макрона

Координатор партии "Непокоренная Франция" Мануэль Бомпар предрек отставку французского правительства и последующую отставку президента Франции Эмманюэля Макрона.

Координатор партии "Непокоренная Франция" Мануэль Бомпар предрек скорую отставку французского правительства.

Об этом передает Report со ссылкой на французские СМИ.

Бомпар в своей речи в четверг Национальной Ассамблее Франции при обсуждении вопроса вотума недоверия премьеру Франсуа Байру сказал: "Господин премьер-министр, дни вашего злополучного правительства сочтены. Когда падет это "несчастное правительство", за ним последует и "монарх" Макрон [президент Франции Эмманюэль Макрон]".

По его мнению, причин для вотума недоверия правительству более чем достаточно.

Политик также раскритиковал социалистов за того, что те не будут голосовать за вотум недоверия правительству. Бомпар назвал их действия безответственными.