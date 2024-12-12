Оппозиция во Франции предложила Макрону назначить премьера не из своего лагеря

Правая и левая оппозиция во Франции в преддверии объявления нового главы Кабмина пригрозила вновь сместить премьер-министра, если президент Франции Эмманюэль Макрон не предложит нового кандидата не из своего лагеря.

Правая и левая оппозиция во Франции в преддверии объявления нового главы Кабмина пригрозила вновь сместить премьер-министра, если президент Франции Эмманюэль Макрон не предложит нового кандидата не из своего лагеря.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщили источники.

"Мы выдвинем вотум недоверия. Если премьер-министр будет отличаться крайне левыми взглядами и будет работать в команде с "Непокорившейся Францией", - сказал Жан-Филипп Танги (депутат партии Марин Ле Пен) в эфире телеканала TF1.

Координатор "Непокорившейся Франции" Мануэль Бомпар в эфире телеканала BFMTV заявил о том, что "если премьер будет из лагеря макронистов", то он выдвинет вотум недоверия и призовет всех однопартийцев присоединиться к процессу.

При этом лидер зеленых Макрон Тонделье отвергла все вероятные кандидатуры Макрона, заявив, что они "представляют прошлое".

"Французам нужно немного энтузиазма, импульса, дыхания, чего-то нового. Макрон должен приложить усилия и выйти из своей зоны комфорта. Это действительно то, чего от него требуют французы", - сказала она в эфире телеканала France 2.

После отставки правительства Мишеля Барнье Макрон провел консультации с представителями всех партий в парламенте, кроме основных: левой "Непокорившейся Францией" Жана-Люка Меланшона и правого "Национального объединения" Ле Пен, которых он не намерен допускать к формированию нового правительства.