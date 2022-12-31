О нас

Оппозиция Венесуэлы проголосовала за ликвидацию "правительства" Гуаидо

Оппозиция Венесуэлы проголосовала за ликвидацию "правительства" Гуаидо Оппозиция Венесуэлы на повторном слушании проголосовала за ликвидацию "временного правительства" Хуана Гуаидо, в 2019 году незаконно провозгласившего себя главой государства.
Другие страны
31 декабря 2022 г. 04:15
Оппозиция Венесуэлы проголосовала за ликвидацию правительства Гуаидо

Оппозиция Венесуэлы на повторном слушании проголосовала за ликвидацию "временного правительства" Хуана Гуаидо, в 2019 году незаконно провозгласившего себя главой государства.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

"За проголосовали 72 человека, против 29, восемь воздержались", - сказал секретарь нацассамблеи Хосе Антонио Фигередо. Оппозиционный парламент действует параллельно с Национальной ассамблеей Венесуэлы.

Первое обсуждение состоялось 22 декабря, на нем депутаты оппозиционной ассамблеи Венесуэлы также проголосовали за ликвидацию самопровозглашенного правительства.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Venesuela müxalifəti Quaidonun "hökumətinin" ləğvinə səs verib

Самое читаемое

СМИ: Турция перестала выдавать туристические ВНЖ гражданам РФ
СМИ: Турция перестала выдавать туристические ВНЖ гражданам РФ
28 декабря 2022 г. 00:36
Президент Молдовы заявила о прекращении всех отношений с руководством РФ
Президент Молдовы заявила о прекращении всех отношений с руководством РФ
30 декабря 2022 г. 00:33
Пеле скончался
Пеле скончался
29 декабря 2022 г. 23:00
Президент Азербайджана принял участие в заседании глав государств СНГ в Петербурге
ФотоПрезидент Азербайджана принял участие в заседании глав государств СНГ в Петербурге
26 декабря 2022 г. 21:37
В Баку на кругу 20 января будет ограничено движение транспорта
В Баку на кругу "20 января" будет ограничено движение транспорта
29 декабря 2022 г. 09:58
Производитель БПЛА Байрактар приступает к деятельности в Азербайджане
Производитель БПЛА "Байрактар" приступает к деятельности в Азербайджане
26 декабря 2022 г. 13:08
Россия обстреляла родильное отделение херсонской больницы
Россия обстреляла родильное отделение херсонской больницы
28 декабря 2022 г. 00:16
Миротворцы демонтировали и вывезли палатки и жилблоки в направлении Лачынского поста
ФотоМиротворцы демонтировали и вывезли палатки и жилблоки в направлении Лачынского поста
24 декабря 2022 г. 15:30
СМИ: В российском Курске сообщают о взрывах в районе аэродрома
СМИ: В российском Курске сообщают о взрывах в районе аэродрома
25 декабря 2022 г. 11:03
В Азербайджане дан старт разработке стратегии цифровой экономики
В Азербайджане дан старт разработке стратегии цифровой экономики
26 декабря 2022 г. 12:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi