Оппозиция Венесуэлы проголосовала за ликвидацию "правительства" Гуаидо

Оппозиция Венесуэлы на повторном слушании проголосовала за ликвидацию "временного правительства" Хуана Гуаидо, в 2019 году незаконно провозгласившего себя главой государства.

Оппозиция Венесуэлы на повторном слушании проголосовала за ликвидацию "временного правительства" Хуана Гуаидо, в 2019 году незаконно провозгласившего себя главой государства.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

"За проголосовали 72 человека, против 29, восемь воздержались", - сказал секретарь нацассамблеи Хосе Антонио Фигередо. Оппозиционный парламент действует параллельно с Национальной ассамблеей Венесуэлы.

Первое обсуждение состоялось 22 декабря, на нем депутаты оппозиционной ассамблеи Венесуэлы также проголосовали за ликвидацию самопровозглашенного правительства.