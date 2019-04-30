Оппозиция Венесуэлы намерена вскоре объявить новые выборы

Венесуэльская оппозиция рассчитывает приступить к созданию переходного правительства и объявить вскоре о проведении новых выборов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил во вторник в Вашингтоне Карлос Веккьо, назначенный лидером оппозиции Венесуэлы Хуаном Гуайдо временным поверенным в делах этой южноамериканской республики в США.

"Наконец, и это важный сигнал: мы восстановим свою демократическую систему. Настало время создать [в Каракасе] переходное правительство, чтобы остановить страдания венесуэльцев. Мы хотим быть готовыми призвать вскоре к проведению свободных и справедливых выборов", - заявил Веккьо.