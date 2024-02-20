Оппозиция в Венгрии оштрафована за зарубежное финансирование на сумму €670 тыс.

Коалиция оппозиционных партий Венгрии незаконно получила из-за рубежа более 260 млн форинтов (€670 тыс.) и должна выплатить эту сумму в бюджет страны в виде штрафа. Как передает Report, об этом сообщил начальник Государственного аудиторского управления В

Коалиция оппозиционных партий Венгрии незаконно получила из-за рубежа более 260 млн форинтов (€670 тыс.) и должна выплатить эту сумму в бюджет страны в виде штрафа.

Как передает Report , об этом сообщил начальник Государственного аудиторского управления Венгрии Ласло Виндиш.

Выступая на пресс-конференции в Будапеште, он рассказал, что, в соответствии с законом, его ведомство провело проверку расходования средств политическими партиями накануне парламентских выборов в 2022 году. "Было обнаружено, что оппозиционные партии приняли около 261 млн 260 тыс. форинтов в виде незаконного иностранного финансирования от общественного движения "Венгрия для всех", - заявил Виндиш.

Он отметил, что теперь эта сумма должна быть разделена поровну между шестью оппозиционными партиями, составлявшими коалицию, и передана в госбюджет. В порядке наказания в таком же объеме будет уменьшено государственное финансирование этих парламентских партий.