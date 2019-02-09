Оппозиция в Венесуэле заявила о новой попытке вывода средств из страны

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Депутат оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Карлос Папарони заявил о еще одной попытке вывести государственные средства страны за рубеж – на этот раз в Болгарию.

"Узурпаторы из (нефтяной компании – ред.) PDVSA хотят использовать биржевой дом в Болгарии, чтобы продолжить красть деньги Венесуэлы. Они просят, чтобы должники направляли им деньги таким путем, чтобы они могли получить их наличными. Мы уже связались с Болгарией, они больше не украдут ни одного доллара", - написал Папарони в своем микроблоге в Twitter, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Он подчеркнул, что операцию удалось вовремя остановить.Папарони заявил, что в случае реализации подобных транзакций должники PDVSA подпадут под международные санкции и станут соучастниками "самой большой кражи, произошедшей в PDVSA".

Заявления Папарони подтвердил и глава Национального собрания, провозгласивший себя президентом страны Хуан Гуаидо.

"Наша борьба продолжает давать хорошие результаты. Мы продолжаем исполнять наши полномочия по защите от коррупционеров ресурсов всех венесуэльцев", – написал Гуаидо в своем микроблоге в Twitter, разместив там сообщение Папарони.