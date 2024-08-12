Оппозиция в Венесуэле призвала к акциям протеста 17 августа

Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо призвала сограждан выйти на улицы 17 августа с требованием признать победу оппозиционного кандидата на выборах президента Эдмундо Гонсалеса Уррутиа.

Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо призвала сограждан выйти на улицы 17 августа с требованием признать победу оппозиционного кандидата на выборах президента Эдмундо Гонсалеса Уррутиа.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

"В эту субботу, 17 августа, мы выйдем на улицы Венесуэлы и всего мира. Мы вместе заявим о том, чтобы мир поддержал нашу победу и признал правду", - сказала она.

Эдмундо Гонсалес Уррутиа призвал действующего президента страны Николаса Мадуро "прекратить насилие и преследования".

"Мы победили, Венесуэла победила. (...) Увидимся 17 августа", - сказал Уррутиа.

После оглашения результатов выборов в Венесуэле начались протесты. Национальный избирательный совет страны объявил, что победу с 51,2% голосов одержал Мадуро. Представители оппозиции заявили, что на выборах победил Уррутиа с 73% голосов.

По данным правительства Мадуро, были задержаны всего более 2 тыс. протестующих. По информации правозащитных организаций, не менее 24 человек погибли в ходе протестных акций.