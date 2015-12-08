Оппозиция в Венесуэле получает квалифицированное большинство в парламенте

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Президент Венесуэлы Николас Мадуро обсудил с чавистами (последователями покойного президента Уго Чавеса) план действий после поражения на воскресных выборах в Национальную ассамблею (парламент). По мнению главы государства, в политической жизни страны открывается "новый этап", и он будет непростым, сообщает Report cо ссылкой на ТАСС.

"Контрреволюция одержала победу в Национальной ассамблее, - сказал Мадуро. - Ситуация сложная, нам нужно сплотить ряды в союзе военных и гражданских сил". По его мнению, в сложившихся обстоятельствах необходимо провести масштабные дебаты, чтобы "найти решения стоящих перед страной проблем" и "восстановить новое революционное большинство".

Как сообщил Национальный избирательный совет, оппозиционный Блок демократического единства (БДЕ) получает квалифицированное большинство в парламенте Венесуэлы. У БДЕ - 107 из 167 мест, у правящей Единой социалистической партии Венесуэлы (ЕСПВ) - 55 мест. Квалифицированное большинство даст оппозиции возможность выразить вотум недоверия вице-президенту и министрам. Если оппозиция получит абсолютное большинство - более 112 мест, - то она сможет инициировать процедуру импичмента в отношении Николаса Мадуро.