Оппозиция в Словакии отозвала вотум недоверия правительству

Оппозиция в Словакии не стала выносить вотум недоверия правительству премьер-министра Роберта Фицо.

Оппозиция в Словакии не стала выносить вотум недоверия правительству премьер-министра Роберта Фицо.

Как передает Report, об этом сообщает словацкий телеканал ТА3.

По его информации, все депутаты от оппозиционных партий покинули зал заседаний Национального совета (однопалатного парламента) республики. Они сделали это в знак протеста против закрытого обсуждения вопроса о доверии кабмину.

"При этом лидеры оппозиции отозвали свое предложение о вынесении вотума недоверия кабмину, чтобы избежать голосования в отсутствие оппозиционных депутатов", - говорится в сообщении.

Ранее портал Teraz сообщил, что Словацкая информационная служба (SIS, служба разведки и контрразведки) получила "серьезную информацию о долгосрочном организованном влиянии" в целях дестабилизации ситуации в республике.

Напомним, что 15 января оппозиция Словакии официально потребовала вынести Фицо вотум недоверия. Противники премьера заявили, что "никогда не позволят ему тащить страну куда-то в Москву". Помимо прочего, главу кабмина обвинили в росте цен в республике, а также проблемах с экономикой и здравоохранением.