Оппозиция в Сербии потребовала отменить результаты выборов и объявила голодовку

Лидеры оппозиционного блока "Сербия против насилия", не согласные с результатами муниципальных выборов в Белграде, потребовали от Республиканской избирательной комиссии (РИК) отменить результаты голосования и объявили о начале голодовки.

Лидеры оппозиционного блока "Сербия против насилия", не согласные с результатами муниципальных выборов в Белграде, потребовали от Республиканской избирательной комиссии (РИК) отменить результаты голосования и объявили о начале голодовки.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, оппозиция выразила свое несогласие с победой коалиции правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) на прошедших выборах в скупщину Белграда.

По данным городского избиркома СПП получила 39,34 процента голосов, в то время как прозападный блок набрал 34,27 процента. Подсчет голосов все еще продолжается. Лидеры движения "Сербия против насилия" утверждают, что это связано с "фальсификацией" результатов выборов, в том числе с подвозом около 40 тысяч избирателей из других городов, а также из Республики Сербской Боснии и Герцеговины.