Оппозиция в Индии внесла в парламент предложение о вотуме недоверия правительству

Оппозиционные партии внесли в обе палаты парламента Индии предложение о вотуме недоверия правительству из-за разногласий по поводу беспорядков в штате Манипур.

Оппозиционные партии внесли в обе палаты парламента Индии предложение о вотуме недоверия правительству из-за разногласий по поводу беспорядков в штате Манипур.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщил телеканал NDTV.

У оппозиции достаточно депутатов, чтобы голосование состоялось, но недостаточно для вынесения вотума недоверия, подчеркивает телеканал. Ее представители заявляют, что само голосование по вотуму позволит им "загнать правительство в угол" в глазах общественности. "Мы выдвинули предложение о вотуме недоверия от лица нашей партии", - заявил представитель партии "Индийский национальный совет" Нама Нагесвара Рао.

Оппозиция требует публичных дебатов в парламенте с участием премьер-министра Нарендры Моди по ситуации в штате Манипур, где в мае произошли межэтнические столкновения, и конфликтная ситуация до сих пор не устранена. Правительство заявляло о готовности к дебатам по этому вопросу, но его представлял бы не премьер-министр, а другой член кабмина. Оппозиция считает, что, поставив на голосование вотум о недоверии, они вынудят Моди прийти в парламент и выступить перед депутатами.

Дебаты вокруг ситуации в Манипуре происходят в преддверии запланированных весной 2024 года всеобщих выборов в стране.