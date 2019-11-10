Оппозиция в Боливии захватила государственную радиостанцию и гостелеканал

Сторонники оппозиции в Боливии взяли под свой контроль государственную радиостанцию Patria Nueva (RPN) и национальный телеканал Bolivia TV (BTV), прервав освещение протестов в стране.

Как передает Reportоб этом сообщает РИА Новости.

"Протестующие, которые окружили наши студии, удерживали нас около двух часов, угрожая уничтожить оборудование … если мы не приостановим нашу журналистскую работу", - сообщил РИА Новости директор Patria Nueva Иван Мальдонадо.

Директор Patria Nueva был вынужден покинуть здание, откуда ведут вещание оба государственных СМИ.

Президент Боливии Эво Моралес, ранее заявивший об угрозе госпереворота в стране, осудил нападения в Twitter, выразив мнение, что протестующие действуют как "диктаторские режимы".

Протесты в Боливии вспыхнули 20 октября и продолжаются по сей день.