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    Оппозиция в Албании объявила бойкот парламенту страны

    Они ребуют формирования технического правительства для обеспечения справедливых выборов 18 июня

    Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Ведущие оппозиционные силы Албании во главе с Демократической партией требуют формирования технического правительства для обеспечения справедливых выборов 18 июня.

    Как передает Report, оппозиционеры объявили бойкот правительству до выполнения их требований.

    Оппоненты правительства выражают надежду, что в случае признания выборов честными и демократическими, "ЕС одобрит открытие переговоров о вступлении Албании".

    Напомним, что в прошедшие выходные в оппозиция установила большой шатер на главной площади Тираны напротив канцелярии премьер-министра с требованием его отставки.

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