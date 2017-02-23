Оппозиция в Албании объявила бойкот парламенту страны

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Ведущие оппозиционные силы Албании во главе с Демократической партией требуют формирования технического правительства для обеспечения справедливых выборов 18 июня.

Как передает Report, оппозиционеры объявили бойкот правительству до выполнения их требований.

Оппоненты правительства выражают надежду, что в случае признания выборов честными и демократическими, "ЕС одобрит открытие переговоров о вступлении Албании".

Напомним, что в прошедшие выходные в оппозиция установила большой шатер на главной площади Тираны напротив канцелярии премьер-министра с требованием его отставки.