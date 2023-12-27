О нас

Оппозиция устроила очередную акцию протеста в Белграде

Оппозиция устроила очередную акцию протеста в Белграде Несколько сотен сторонников оппозиционной коалиции "Сербия против насилия" устроили очередную акцию протеста у стен Республиканской избирательной комиссии в центре Белграда, после чего провели шествие по городу.
Другие страны
27 декабря 2023 г. 23:36
Оппозиция устроила очередную акцию протеста в Белграде

Несколько сотен сторонников оппозиционной коалиции "Сербия против насилия" устроили очередную акцию протеста у стен Республиканской избирательной комиссии в центре Белграда, после чего провели шествие по городу.

Об этом Report передает со ссылкой на ТАСС.

Около 400 протестующих вышли на проезжую часть и отправились к зданию "Радио и Телевидение Сербии".

Демонстранты прошли по центральным улицам города, скандируя призывы отпустить всех задержанных за беспорядки.

Ранее в среду сторонники студенческой организации "Борьба", поддерживающей оппозиционную коалицию "Сербия против насилия", анонсировали на 29 декабря протестную акцию в сербской столице продолжительностью 24 часа, в рамках которой будут блокированы основные городские магистрали.

Представители блока "Сербия против насилия" утверждают, что результаты прошедших в стране 17 декабря парламентских и муниципальных выборов были "сфальсифицированы". 18 декабря оппозиционеры начали серию митингов у здания Республиканской избирательной комиссии, а 24 декабря попытались взять штурмом здание городской администрации Белграда.

По решению Республиканской избирательной комиссии 30 декабря пройдут перевыборы на 28 участках. "Сербия против насилия" заявила об отказе принимать в них участие. Оппозиционеры также объявили, что намерены провести крупную акцию протеста в Белграде в день повторного голосования.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Müxalifət Belqradda növbəti etiraz aksiyası keçirib

Самое важное

Объявлены даты выпускных экзаменов в 2024 году
Объявлены даты выпускных экзаменов в 2024 году
27 декабря 2023 г. 16:34
В ЦИК Азербайджана начали проверку подписных листов
В ЦИК Азербайджана начали проверку подписных листов
27 декабря 2023 г. 13:57
Ильхам Алиев принял участие в неформальном обеде глав государств СНГ
Ильхам Алиев принял участие в неформальном обеде глав государств СНГ
26 декабря 2023 г. 22:33
Президент Азербайджана принял участие на неформальной встрече глав государств СНГ в Санкт-Петербурге
ФотоПрезидент Азербайджана принял участие на неформальной встрече глав государств СНГ в Санкт-Петербурге
26 декабря 2023 г. 20:48
Обнаружен очередной объект гражданского назначения, использовавшийся армянами в качестве оружейного склада
Обнаружен очередной объект гражданского назначения, использовавшийся армянами в качестве оружейного склада
26 декабря 2023 г. 13:40
Проверки частного бизнеса в Азербайджане приостановят еще на один год
Проверки частного бизнеса в Азербайджане приостановят еще на один год
26 декабря 2023 г. 11:53
В Азербайджан завезена вакцина от кори для населения в возрасте 11-40 лет
В Азербайджан завезена вакцина от кори для населения в возрасте 11-40 лет
25 декабря 2023 г. 11:41
В Азербайджане 2024 год объявлен Годом солидарности во имя зеленого мира
В Азербайджане 2024 год объявлен "Годом солидарности во имя зеленого мира"
25 декабря 2023 г. 11:28
Заложен фундамент села Баш Гарвенд Агдамского района
Заложен фундамент села Баш Гарвенд Агдамского района
24 декабря 2023 г. 17:32
Сдана в эксплуатацию автодорога Барда-Агдам протяженностью 44,5 клометра
ФотоСдана в эксплуатацию автодорога Барда-Агдам протяженностью 44,5 клометра
24 декабря 2023 г. 17:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi