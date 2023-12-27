Оппозиция устроила очередную акцию протеста в Белграде

Несколько сотен сторонников оппозиционной коалиции "Сербия против насилия" устроили очередную акцию протеста у стен Республиканской избирательной комиссии в центре Белграда, после чего провели шествие по городу.

Несколько сотен сторонников оппозиционной коалиции "Сербия против насилия" устроили очередную акцию протеста у стен Республиканской избирательной комиссии в центре Белграда, после чего провели шествие по городу.

Об этом Report передает со ссылкой на ТАСС.

Около 400 протестующих вышли на проезжую часть и отправились к зданию "Радио и Телевидение Сербии".

Демонстранты прошли по центральным улицам города, скандируя призывы отпустить всех задержанных за беспорядки.

Ранее в среду сторонники студенческой организации "Борьба", поддерживающей оппозиционную коалицию "Сербия против насилия", анонсировали на 29 декабря протестную акцию в сербской столице продолжительностью 24 часа, в рамках которой будут блокированы основные городские магистрали.

Представители блока "Сербия против насилия" утверждают, что результаты прошедших в стране 17 декабря парламентских и муниципальных выборов были "сфальсифицированы". 18 декабря оппозиционеры начали серию митингов у здания Республиканской избирательной комиссии, а 24 декабря попытались взять штурмом здание городской администрации Белграда.

По решению Республиканской избирательной комиссии 30 декабря пройдут перевыборы на 28 участках. "Сербия против насилия" заявила об отказе принимать в них участие. Оппозиционеры также объявили, что намерены провести крупную акцию протеста в Белграде в день повторного голосования.