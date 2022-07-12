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Оппозиция Шри-Ланки заявила, что готова взять власть и стабилизировать страну

Оппозиция Шри-Ланки заявила, что готова взять власть и стабилизировать страну Лидер ведущей оппозиционной партии Шри-Ланки "Объединенная национальная сила" (Samagi Jana Balawegaya, SJB) Саджит Премадаса заявил в понедельник, что оппозиция готова возглавить страну и привести ее к стабильности.
Другие страны
12 июля 2022 г. 02:19
Оппозиция Шри-Ланки заявила, что готова взять власть и стабилизировать страну

Лидер ведущей оппозиционной партии Шри-Ланки "Объединенная национальная сила" (Samagi Jana Balawegaya, SJB) Саджит Премадаса заявил в понедельник, что оппозиция готова возглавить страну и привести ее к стабильности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает информационный портал Adaderana.

Политик уверен, что мандат правительства, включая президента и премьер-министра, истек и что они должны освободить место оппозиции.

"Они (действующая власть) собрались вместе, чтобы уничтожить прекрасную Родину. Мы в оппозиции готовы стабилизировать страну и возглавить программу восстановления экономики", - заявил оппозиционер. "Мы назначим правительство во главе с президентом и премьер-министром. Нет другого решения, кроме этого", - добавил Премадаса.

Он отметил, что, если кто-либо в парламенте попытается саботировать эту попытку, то "это будет расценено как акт государственной измены".

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