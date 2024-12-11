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Оппозиция призывает находящихся за рубежом сирийцев вернуться на родину

Оппозиция призывает находящихся за рубежом сирийцев вернуться на родину Оппозиция в Сирии, взявшая власть после ухода Башара Асада с поста президента, призывает оказавшихся за рубежом сирийцев вернуться в свою страну, чтобы внести свой вклад в ее строительство.
Другие страны
11 декабря 2024 г. 03:46
Оппозиция призывает находящихся за рубежом сирийцев вернуться на родину

Оппозиция в Сирии, взявшая власть после ухода Башара Асада с поста президента, призывает оказавшихся за рубежом сирийцев вернуться в свою страну, чтобы внести свой вклад в ее строительство.

Как передает Report, об этом сообщил катарскому телеканалу Al Jazeera представитель политического управления сирийской оппозиции.

"Мы призываем сирийцев за рубежом вернуться в свою страну, чтобы внести свой вклад в ее строительство", - сказал он.

По словам чиновника, "в предстоящий период Сирия будет нуждаться в усилиях всего своего народа".

Напомним, что ранее исполняющий обязанности премьер-министра страны Мухаммед Аль-Башир заявил о сформировании в Сирии временного правительства.

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