Оппозиция призывает находящихся за рубежом сирийцев вернуться на родину

Оппозиция в Сирии, взявшая власть после ухода Башара Асада с поста президента, призывает оказавшихся за рубежом сирийцев вернуться в свою страну, чтобы внести свой вклад в ее строительство.
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"Мы призываем сирийцев за рубежом вернуться в свою страну, чтобы внести свой вклад в ее строительство", - сказал он.
По словам чиновника, "в предстоящий период Сирия будет нуждаться в усилиях всего своего народа".
Напомним, что ранее исполняющий обязанности премьер-министра страны Мухаммед Аль-Башир заявил о сформировании в Сирии временного правительства.