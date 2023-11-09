О нас

Оппозиция Португалии просит назначить досрочные парламентские выборы "как можно быстрее"

Оппозиция Португалии просит назначить досрочные парламентские выборы "как можно быстрее" Все политические силы Португалии, кроме правящих социалистов, обратились к президенту Марселу Ребелу де Соузе с просьбой назначить досрочные парламентские выборы после отставки премьер-министра Антониу Кошты и провести их через два месяца.
Другие страны
9 ноября 2023 г. 18:06
Оппозиция Португалии просит назначить досрочные парламентские выборы как можно быстрее

Все политические силы Португалии, кроме правящих социалистов, обратились к президенту Марселу Ребелу де Соузе с просьбой назначить досрочные парламентские выборы после отставки премьер-министра Антониу Кошты и провести их через два месяца.

Об этом Report передает со ссылкой на европейские СМИ.

Сообщается, что лидер оппозиции и председатель правоцентристской Социал-демократической партии (PSD) Луиш Монтенегру призывает к досрочным выборам "как можно быстрее". Эту же позицию отстаивают и другие партии, в частности третья по рейтингу ультраправая партия Chega ("Хватит!").

Партии не стремятся откладывать роспуск парламента, чтобы не позволить социалистическому большинству утвердить бюджет Португалии на 2024 год.

Напомним, Марселу Ребелу де Соуза во вторник принял отставку премьер-министра Антониу Кошты на фоне коррупционного скандала из-за разрешений на разработку месторождений полезных ископаемых.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Очередной саммит ОЭС пройдет в Азербайджане в 2024 году
Очередной саммит ОЭС пройдет в Азербайджане в 2024 году
9 ноября 2023 г. 13:18
Эрдоган призвал Армению выполнить свои обязательства
Эрдоган призвал Армению выполнить свои обязательства
9 ноября 2023 г. 13:05
Президент Ильхам Алиев встретился в Ташкенте с премьер-министром переходного правительства Пакистана
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился в Ташкенте с премьер-министром переходного правительства Пакистана
9 ноября 2023 г. 11:41
В Азербайджане отмечается День Государственного флага
В Азербайджане отмечается День Государственного флага
9 ноября 2023 г. 00:00
Президент и первая леди приняли участие в военном параде в Ханкенди
ФотоПрезидент и первая леди приняли участие в военном параде в Ханкенди
8 ноября 2023 г. 20:58
На параде в Ханкенди была продемонстрирована трофейная техника
ФотоНа параде в Ханкенди была продемонстрирована трофейная техника
8 ноября 2023 г. 14:08
На параде в Ханкенди было продемонстрировано табло с номерами армянских военных автомобилей
На параде в Ханкенди было продемонстрировано табло с номерами армянских военных автомобилей
8 ноября 2023 г. 13:31
Грандиозный парад в Ханкенди - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоГрандиозный парад в Ханкенди - ФОТОРЕПОРТАЖ
8 ноября 2023 г. 13:22
В Баку в связи с Днем Победы прошло шествие военнослужащих
ФотоВ Баку в связи с Днем Победы прошло шествие военнослужащих
8 ноября 2023 г. 11:04
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Победы
ВидеоМехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Победы
8 ноября 2023 г. 00:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi