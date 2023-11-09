Оппозиция Португалии просит назначить досрочные парламентские выборы "как можно быстрее"

Все политические силы Португалии, кроме правящих социалистов, обратились к президенту Марселу Ребелу де Соузе с просьбой назначить досрочные парламентские выборы после отставки премьер-министра Антониу Кошты и провести их через два месяца.

Все политические силы Португалии, кроме правящих социалистов, обратились к президенту Марселу Ребелу де Соузе с просьбой назначить досрочные парламентские выборы после отставки премьер-министра Антониу Кошты и провести их через два месяца.

Об этом Report передает со ссылкой на европейские СМИ.

Сообщается, что лидер оппозиции и председатель правоцентристской Социал-демократической партии (PSD) Луиш Монтенегру призывает к досрочным выборам "как можно быстрее". Эту же позицию отстаивают и другие партии, в частности третья по рейтингу ультраправая партия Chega ("Хватит!").

Партии не стремятся откладывать роспуск парламента, чтобы не позволить социалистическому большинству утвердить бюджет Португалии на 2024 год.

Напомним, Марселу Ребелу де Соуза во вторник принял отставку премьер-министра Антониу Кошты на фоне коррупционного скандала из-за разрешений на разработку месторождений полезных ископаемых.