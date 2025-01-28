Оппозиция Польши инициирует вотум недоверия министру по делам равенства

Польская оппозиция инициирует вынесение вотума недоверия министру по делам равенства Катажине Котуле за идею упрощения юридической смены пола.
Как передает Report, об этом заявил председатель парламентской фракции "Право и справедливость" Мариуш Блащак.
"Сегодня мы подадим заявление о вынесении вотума недоверия министру Котуле. Нет нашего согласия на введение законов, которые позволят калечить детей во имя левацкой идеологии", - сказал он.
Ранее Котула заявила, что есть "зеленый свет" и "политическое решение" относительно правительственного проекта закона, который упростил бы изменение пола в документах. В настоящее время трансгендеры, желающие изменить свой пол в документах, должны подать в суд на родителей и опротестовать их решение.
По словам Блощака, говоря о данном законопроекте, министр уточнила, что его не станут рассматривать до конца кампании по выборам президента, первый тур которых назначен на 18 мая. В связи с этим Блащак потребовал от кандидата в президенты от правящей коалиции Рафала Тшасковского, известного своими либеральными взглядами, высказаться на данную тему.