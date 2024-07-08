Оппозиция отозвала иск с требованием отмены итогов выборов в ЮАР

Партия "Умконто ве сизве" (МК) отозвала из Электорального суда (ЭС) ЮАР свой иск с требованием признать недействительными результаты всеобщих выборов 29 мая.

Партия "Умконто ве сизве" (МК) отозвала из Электорального суда (ЭС) ЮАР свой иск с требованием признать недействительными результаты всеобщих выборов 29 мая.

Как передает Report, об этом сообщил новостной портал News 24.

Согласно изданию, лидер партии и бывший президент Джейкоб Зума продолжает настаивать, что голосование сопровождалось подтасовками.

Представлявший партию адвокат Барнабас Сюлу уведомил суд, что отзыв является временным и после дополнительной работы экспертов будут предоставлены новые доказательства.

"Мы получили данные о нарушениях, которых очень много, - заявил Зума. - Против нас действуют, чтобы правда не вышла наружу. Но у нас есть доказательства, и тот факт, что мы отложили их публикацию, не означает, что мы ничего не предпримем".

МК подала 17 июня иск в ЭС с требованием признать недействительными результаты всеобщих выборов и провести повторное голосование.