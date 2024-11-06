Оппозиция обвинила Трюдо в росте преступлений на почве ненависти в Канаде

Лидер оппозиционной Консервативной партии Канады Пьер Пуальевр обвинил премьер-министра Джастина Трюдо в росте преступлений на почве ненависти.

Лидер оппозиционной Консервативной партии Канады Пьер Пуальевр обвинил премьер-министра Джастина Трюдо в росте преступлений на почве ненависти.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, политик связал это с ухудшением экономической ситуации в стране из-за проводимой главой правительства политики.

"Джастин Трюдо хочет отвлечь нас от всех экономических проблем, которые он вызвал у нас дома. Эти разногласия между канадцами - результат его действий", - заявил оппозиционер в ходе дебатов с Трюдо в парламенте, говоря об экономической ситуации в стране.

Пуальевр утверждал, что при правлении Трюдо рост преступлений на почве ненависти в Канаде составил 251%.

"Поджоги синагог, стрельба по еврейским школам, сотни сожженных и оскверненных церквей, а теперь мы видим и религиозные беспорядки на улицах Брамптона. Такого никогда не было до появления этого премьер-министра", - заявил глава консерваторов.

Отметим, что в Брамптоне (провинция Онтарио) 3 ноября группа мужчин с палками и флагами напала на прихожан, шедших на молитву в индуистский храм. Представитель организации индусов Канады Hindu Canadian Foundation заявил, что среди пострадавших были дети и женщины.