О нас

Оппозиция обвинила Трюдо в росте преступлений на почве ненависти в Канаде

Оппозиция обвинила Трюдо в росте преступлений на почве ненависти в Канаде Лидер оппозиционной Консервативной партии Канады Пьер Пуальевр обвинил премьер-министра Джастина Трюдо в росте преступлений на почве ненависти.
Другие страны
6 ноября 2024 г. 01:49
Оппозиция обвинила Трюдо в росте преступлений на почве ненависти в Канаде

Лидер оппозиционной Консервативной партии Канады Пьер Пуальевр обвинил премьер-министра Джастина Трюдо в росте преступлений на почве ненависти.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, политик связал это с ухудшением экономической ситуации в стране из-за проводимой главой правительства политики.

"Джастин Трюдо хочет отвлечь нас от всех экономических проблем, которые он вызвал у нас дома. Эти разногласия между канадцами - результат его действий", - заявил оппозиционер в ходе дебатов с Трюдо в парламенте, говоря об экономической ситуации в стране.

Пуальевр утверждал, что при правлении Трюдо рост преступлений на почве ненависти в Канаде составил 251%.

"Поджоги синагог, стрельба по еврейским школам, сотни сожженных и оскверненных церквей, а теперь мы видим и религиозные беспорядки на улицах Брамптона. Такого никогда не было до появления этого премьер-министра", - заявил глава консерваторов.

Отметим, что в Брамптоне (провинция Онтарио) 3 ноября группа мужчин с палками и флагами напала на прихожан, шедших на молитву в индуистский храм. Представитель организации индусов Канады Hindu Canadian Foundation заявил, что среди пострадавших были дети и женщины.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

В США проходит голосование на выборах президента
ФотоВ США проходит голосование на выборах президента
6 ноября 2024 г. 02:45
Лига чемпионов УЕФА: Спортинг разгромил Манчестер Сити, Реал дома проиграл Милану
Лига чемпионов УЕФА: "Спортинг" разгромил "Манчестер Сити", "Реал" дома проиграл "Милану"
6 ноября 2024 г. 02:07
В Перу произошло сильное землетрясение
В Перу произошло сильное землетрясение
6 ноября 2024 г. 00:57
В Аргентине под руинами обрушившегося отеля нашли тела четырех человек
В Аргентине под руинами обрушившегося отеля нашли тела четырех человек
6 ноября 2024 г. 00:31
Премьер Грузии обратился к влиятельным лицам стран Запада
Премьер Грузии обратился к влиятельным лицам стран Запада
6 ноября 2024 г. 00:18
СМИ: В Израиле после отставки главы Минобороны начались акции протеста
СМИ: В Израиле после отставки главы Минобороны начались акции протеста
5 ноября 2024 г. 23:47
Маск будет следить за результатами выборов в США вместе с Трампом
Маск будет следить за результатами выборов в США вместе с Трампом
5 ноября 2024 г. 23:39
Мальдивы отозвали своего посла в Пакистане
Мальдивы отозвали своего посла в Пакистане
5 ноября 2024 г. 23:24
Нетаньяху отправил в отставку главу Минобороны Израиля
Нетаньяху отправил в отставку главу Минобороны Израиля
5 ноября 2024 г. 22:14
В ФРГ отметили нехватку €6 млрд в бюджете 2025 года для модернизации армии
В ФРГ отметили нехватку €6 млрд в бюджете 2025 года для модернизации армии
5 ноября 2024 г. 22:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi