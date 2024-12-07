СМИ: Импичмент президенту Южной Кореи провалился из-за отсутствия кворума в парламенте

Предложение об импичменте президента Республики Корея Юн Сок Ёля отклонено из-за отсутствия кворума.

Импичмент президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, инициированный оппозицией, не состоялся из-за отсутствия кворума в Национальном собрании.

Как передает Report, об этом сообщает информационное агентство Yonhap.

Агентство отмечает, что для объявления импичмента президенту южнокорейской оппозиции необходимо было заручиться поддержкой минимум 200 из 300 депутатов парламента. При этом пропрезидентская правящая партия имеет 108 голосов в парламенте, из которых только три ее представителя приняли участие в голосовании.

Отметим, что ранее что шесть оппозиционных партий Республики Корея подали предложение об импичменте президента Юн Сок Ёля.