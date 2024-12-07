О нас

СМИ: Импичмент президенту Южной Кореи провалился из-за отсутствия кворума в парламенте

СМИ: Импичмент президенту Южной Кореи провалился из-за отсутствия кворума в парламенте Предложение об импичменте президента Республики Корея Юн Сок Ёля отклонено из-за отсутствия кворума.
Другие страны
7 декабря 2024 г. 16:56
СМИ: Импичмент президенту Южной Кореи провалился из-за отсутствия кворума в парламенте

Импичмент президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, инициированный оппозицией, не состоялся из-за отсутствия кворума в Национальном собрании.

Как передает Report, об этом сообщает информационное агентство Yonhap.

Агентство отмечает, что для объявления импичмента президенту южнокорейской оппозиции необходимо было заручиться поддержкой минимум 200 из 300 депутатов парламента. При этом пропрезидентская правящая партия имеет 108 голосов в парламенте, из которых только три ее представителя приняли участие в голосовании.

Отметим, что ранее что шесть оппозиционных партий Республики Корея подали предложение об импичменте президента Юн Сок Ёля.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке KİV: Cənubi Koreya Prezidentinin impiçmenti parlamentdə kvorum olmadığı üçün baş tutmayıb

Самое читаемое

СМИ: Командующий российскими войсками в САР генерал-лейтенант Кисель снят с должности
СМИ: Командующий российскими войсками в САР генерал-лейтенант Кисель снят с должности
1 декабря 2024 г. 05:24
В Азербайджане объявлено желтое и оранжевое предупреждение в связи с сильным ветром
В Азербайджане объявлено желтое и оранжевое предупреждение в связи с сильным ветром
6 декабря 2024 г. 16:59
В Баку и регионах ожидаются ливни
В Баку и регионах ожидаются ливни
4 декабря 2024 г. 16:48
В Азербайджане завтра ожидаются дожди
В Азербайджане завтра ожидаются дожди
6 декабря 2024 г. 12:57
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается дождливая погода
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается дождливая погода
1 декабря 2024 г. 11:59
В экопарке Зиря будет создан парк Западного Азербайджана
В экопарке "Зиря" будет создан парк Западного Азербайджана
6 декабря 2024 г. 17:17
Футболист Карабаха на неделю покинет команду
Футболист "Карабаха" на неделю покинет команду
3 декабря 2024 г. 17:14
Завтра в Азербайджане местами ожидаются дожди и туман
Завтра в Азербайджане местами ожидаются дожди и туман
3 декабря 2024 г. 12:37
МИД Азербайджана: Армения нарушает международное право, не обеспечивая возвращение западных азербайджанцев
МИД Азербайджана: Армения нарушает международное право, не обеспечивая возвращение западных азербайджанцев
2 декабря 2024 г. 12:56
Джейхун Байрамов: Двусторонние переговоры - лучший вариант для нормализации отношений между Баку и Ереваном
Джейхун Байрамов: Двусторонние переговоры - лучший вариант для нормализации отношений между Баку и Ереваном
5 декабря 2024 г. 19:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi