Оппозиция может потребовать вотума недоверия кабмину Франции 16 января

Альянс левых партий "Новый народный фронт" может потребовать вотума недоверия французскому кабмину 16 января.

Альянс левых партий "Новый народный фронт" может потребовать вотума недоверия французскому кабмину 16 января.

Как передает Report , об этом заявил в эфире телеканала TF1 депутат от партии "Неподчинившаяся Франция" Эрик Кокрель.

14 января премьер-министр Франции Франсуа Байру намерен выступить в Национальном собрании (нижней палате парламента) с заявлением о программе правительства. После этого левая оппозиция внесет проект резолюции о недоверии правительству, которое будет поставлено на голосование 16 января, сообщил Кокрель.

Для выражения недоверия правительству необходимо, чтобы соответствующая резолюция получила поддержку 289 из 577 депутатов парламента. У "Нового народного фронта" 215 мандатов, его демарш не может быть успешным без поддержки других партий.

"Если правительство не падет в четверг, то это произойдет в конце января по итогам голосования по проекту бюджета", - отметил политик, дав тем самым понять, что левые рассчитывают на присоединение правой оппозиции к вотуму недоверия при обсуждении финансового законопроекта. Правая партия "Национальное объединение" располагает 124 мандатами в нижней палате.