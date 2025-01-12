О нас

Оппозиция может потребовать вотума недоверия кабмину Франции 16 января

Оппозиция может потребовать вотума недоверия кабмину Франции 16 января Альянс левых партий "Новый народный фронт" может потребовать вотума недоверия французскому кабмину 16 января.
Другие страны
12 января 2025 г. 20:09
Оппозиция может потребовать вотума недоверия кабмину Франции 16 января

Альянс левых партий "Новый народный фронт" может потребовать вотума недоверия французскому кабмину 16 января.

Как передает Report, об этом заявил в эфире телеканала TF1 депутат от партии "Неподчинившаяся Франция" Эрик Кокрель.

14 января премьер-министр Франции Франсуа Байру намерен выступить в Национальном собрании (нижней палате парламента) с заявлением о программе правительства. После этого левая оппозиция внесет проект резолюции о недоверии правительству, которое будет поставлено на голосование 16 января, сообщил Кокрель.

Для выражения недоверия правительству необходимо, чтобы соответствующая резолюция получила поддержку 289 из 577 депутатов парламента. У "Нового народного фронта" 215 мандатов, его демарш не может быть успешным без поддержки других партий.

"Если правительство не падет в четверг, то это произойдет в конце января по итогам голосования по проекту бюджета", - отметил политик, дав тем самым понять, что левые рассчитывают на присоединение правой оппозиции к вотуму недоверия при обсуждении финансового законопроекта. Правая партия "Национальное объединение" располагает 124 мандатами в нижней палате.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Fransada müxalifət yanvarın 16-da hökumətə etimadsızlıq səsverməsi tələb edə bilər

Самое важное

Председатель Европейского Совета Антониу Кошта выразил соболезнования президенту Ильхаму Алиеву
Председатель Европейского Совета Антониу Кошта выразил соболезнования президенту Ильхаму Алиеву
9 января 2025 г. 18:07
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Ильхаму Алиеву
8 января 2025 г. 20:53
Президент: Ухудшение отношений с прежней властью Ирана произошло не по нашей вине
Президент: Ухудшение отношений с прежней властью Ирана произошло не по нашей вине
8 января 2025 г. 08:41
Президент Азербайджана: Наши валютные резервы равны 72 миллиардам долларов
Президент Азербайджана: Наши валютные резервы равны 72 миллиардам долларов
8 января 2025 г. 08:02
Ильхам Алиев: Вооружение Армении просто приведет к новой напряженности
Ильхам Алиев: Вооружение Армении просто приведет к новой напряженности
8 января 2025 г. 07:51
Президент Азербайджана: Такого крупного бюджета в истории Азербайджана еще не было
Президент Азербайджана: Такого крупного бюджета в истории Азербайджана еще не было
8 января 2025 г. 07:41
Президент Азербайджана: Деятельность Бакинской инициативной группы с каждым годом расширяется
Президент Азербайджана: Деятельность Бакинской инициативной группы с каждым годом расширяется
7 января 2025 г. 23:51
Президент Азербайджана: Близкие друзья Армении с позором сходят с политической арены
Президент Азербайджана: Близкие друзья Армении с позором сходят с политической арены
7 января 2025 г. 23:51
Президент Ильхам Алиев: Я знаю, что за мной стоит азербайджанский народ
Президент Ильхам Алиев: Я знаю, что за мной стоит азербайджанский народ
7 января 2025 г. 23:47
Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалам коснулся ранее не затрагиваемых вопросов, связанных с Францией
Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалам коснулся ранее не затрагиваемых вопросов, связанных с Францией
7 января 2025 г. 23:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi