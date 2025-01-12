Оппозиция может потребовать вотума недоверия кабмину Франции 16 января

Альянс левых партий "Новый народный фронт" может потребовать вотума недоверия французскому кабмину 16 января.
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14 января премьер-министр Франции Франсуа Байру намерен выступить в Национальном собрании (нижней палате парламента) с заявлением о программе правительства. После этого левая оппозиция внесет проект резолюции о недоверии правительству, которое будет поставлено на голосование 16 января, сообщил Кокрель.
Для выражения недоверия правительству необходимо, чтобы соответствующая резолюция получила поддержку 289 из 577 депутатов парламента. У "Нового народного фронта" 215 мандатов, его демарш не может быть успешным без поддержки других партий.
"Если правительство не падет в четверг, то это произойдет в конце января по итогам голосования по проекту бюджета", - отметил политик, дав тем самым понять, что левые рассчитывают на присоединение правой оппозиции к вотуму недоверия при обсуждении финансового законопроекта. Правая партия "Национальное объединение" располагает 124 мандатами в нижней палате.