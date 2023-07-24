Оппозиция лидирует на выборах в Испании после обработки 99% бюллетеней

Консервативная Народная партия лидирует на прошедших в воскресенье в Испании досрочных всеобщих выборах после обработки 99% бюллетеней.

Консервативная Народная партия лидирует на прошедших в воскресенье в Испании досрочных всеобщих выборах после обработки 99% бюллетеней.

Как передает Report, об этом сообщило правительство королевства.

Ведущая оппозиционная политическая сила получает 136 кресел в 350-местном Конгрессе депутатов (нижней палате парламента). За ней идут Испанская социалистическая рабочая партия премьер-министра Педро Санчеса (122 мандата), крайне правая партия "Вокс" (33) и левое движение "Сумар" (31). Таким образом, ни одной политической силе пока не удается получить абсолютное большинство в парламенте, чтобы беспрепятственно сформировать правительство. Это означает, что после выборов начнутся переговоры по вопросу возможной поддержки для утверждения кандидатуры премьера.

Изначально выборы были запланированы на конец года, однако еще в конце мая Санчес объявил о решении провести досрочное голосование. Он пошел на этот шаг в связи с неудовлетворительными результатами, полученными ИСРП на региональных и муниципальных выборах.

Кандидатуру главы правительства Испании утверждает Конгресс депутатов. Чтобы беспрепятственно одобрить претендента, партии необходимо получить большинство кресел (176) в 350-местной палате. Последний раз такое происходило в 2011 году. Таким образом, в отсутствие очевидного победителя, который сумел бы утвердить своего кандидата на пост премьера, партии ведут переговоры с другими политическими силами о возможной поддержке. При этом ситуация может сложиться и не в пользу явного лидера по итогам волеизъявления.