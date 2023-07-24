О нас

Оппозиция лидирует на выборах в Испании после обработки 99% бюллетеней

Оппозиция лидирует на выборах в Испании после обработки 99% бюллетеней Консервативная Народная партия лидирует на прошедших в воскресенье в Испании досрочных всеобщих выборах после обработки 99% бюллетеней.
Другие страны
24 июля 2023 г. 02:48
Оппозиция лидирует на выборах в Испании после обработки 99% бюллетеней

Консервативная Народная партия лидирует на прошедших в воскресенье в Испании досрочных всеобщих выборах после обработки 99% бюллетеней.

Как передает Report, об этом сообщило правительство королевства.

Ведущая оппозиционная политическая сила получает 136 кресел в 350-местном Конгрессе депутатов (нижней палате парламента). За ней идут Испанская социалистическая рабочая партия премьер-министра Педро Санчеса (122 мандата), крайне правая партия "Вокс" (33) и левое движение "Сумар" (31). Таким образом, ни одной политической силе пока не удается получить абсолютное большинство в парламенте, чтобы беспрепятственно сформировать правительство. Это означает, что после выборов начнутся переговоры по вопросу возможной поддержки для утверждения кандидатуры премьера.

Изначально выборы были запланированы на конец года, однако еще в конце мая Санчес объявил о решении провести досрочное голосование. Он пошел на этот шаг в связи с неудовлетворительными результатами, полученными ИСРП на региональных и муниципальных выборах.

Кандидатуру главы правительства Испании утверждает Конгресс депутатов. Чтобы беспрепятственно одобрить претендента, партии необходимо получить большинство кресел (176) в 350-местной палате. Последний раз такое происходило в 2011 году. Таким образом, в отсутствие очевидного победителя, который сумел бы утвердить своего кандидата на пост премьера, партии ведут переговоры с другими политическими силами о возможной поддержке. При этом ситуация может сложиться и не в пользу явного лидера по итогам волеизъявления.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İspaniyadakı parlament seçkilərinin ilkin nəticələri bəlli olub: müxalifət öndədir

Самое важное

Президент Ильхам Алиев выступил на Шушинском глобальном медиа-форуме
ФотоПрезидент Ильхам Алиев выступил на Шушинском глобальном медиа-форуме
22 июля 2023 г. 02:14
Ильхам Алиев: Вопрос реинтеграции армян Карабаха зависит от того, когда они смогут избавиться от хунты
Ильхам Алиев: Вопрос реинтеграции армян Карабаха зависит от того, когда они смогут избавиться от хунты
21 июля 2023 г. 21:37
Президент Азербайджана: Наши отношения с африканскими странами стремительно развиваются
Президент Азербайджана: Наши отношения с африканскими странами стремительно развиваются
21 июля 2023 г. 20:28
Президент Ильхам Алиев: Мы движемся к цели и достигли многих из них
Президент Ильхам Алиев: Мы движемся к цели и достигли многих из них
21 июля 2023 г. 20:26
Президент Ильхам Алиев поблагодарил дружественные страны Центральной Азии за поддержку
Президент Ильхам Алиев поблагодарил дружественные страны Центральной Азии за поддержку
21 июля 2023 г. 20:22
Президент: Права и безопасность армянского меньшинства будут защищены в соответствии с нашей Конституцией
Президент: Права и безопасность армянского меньшинства будут защищены в соответствии с нашей Конституцией
21 июля 2023 г. 20:01
Сборная Азербайджана по баскетболу разгромила команду Армении
ФотоСборная Азербайджана по баскетболу разгромила команду Армении
21 июля 2023 г. 19:57
Президент Азербайджана о карабахских армянах: Мы демонстрировали максимальную конструктивность
Президент Азербайджана о карабахских армянах: Мы демонстрировали максимальную конструктивность
21 июля 2023 г. 19:52
Президент: На первом этапе процесса восстановления Карабаха и Восточного Зангезура наша главная задача - восстановление 8 городов и 100 сел
Президент: На первом этапе процесса восстановления Карабаха и Восточного Зангезура наша главная задача - восстановление 8 городов и 100 сел
21 июля 2023 г. 19:43
Президент Ильхам Алиев обратился к бывшим вынужденным переселенцам
Президент Ильхам Алиев обратился к бывшим вынужденным переселенцам
21 июля 2023 г. 19:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi