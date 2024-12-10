Оппозиция Индии выступила за импичмент вице-президента Джагдипа Дханкара

Индийские оппозиционные партии 10 декабря выстуили с инициативой объявить импичмент вице-президенту Джагдипу Дханкару, обвинив его в предвзятости на посту председателя верхней палаты парламента. Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, это первы

Индийские оппозиционные партии 10 декабря выстуили с инициативой объявить импичмент вице-президенту Джагдипу Дханкару, обвинив его в предвзятости на посту председателя верхней палаты парламента.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, это первый подобный шаг в истории страны.

Хотя этот шаг носит символический характер, поскольку у оппозиционных партий недостаточно голосов для его отстранения, ожидается, что он ухудшит и без того напряженные отношения между оппозицией и правительством премьер-министра Нарендры Моди, поскольку Дханкар был избран кандидатом от правящей партии "Бхаратия джаната парти".

Этот шаг последовал за несколькими неделями беспорядков в парламенте, где оппозиция и правящая партия обвиняли друг друга в блокировании работы законодательного органа и обострении политических противоречий.