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Оппозиция Индии выступила за импичмент вице-президента Джагдипа Дханкара

Оппозиция Индии выступила за импичмент вице-президента Джагдипа Дханкара Индийские оппозиционные партии 10 декабря выстуили с инициативой объявить импичмент вице-президенту Джагдипу Дханкару, обвинив его в предвзятости на посту председателя верхней палаты парламента. Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, это первы
Другие страны
10 декабря 2024 г. 15:33
Оппозиция Индии выступила за импичмент вице-президента Джагдипа Дханкара
Индийские оппозиционные партии 10 декабря выстуили с инициативой объявить импичмент вице-президенту Джагдипу Дханкару, обвинив его в предвзятости на посту председателя верхней палаты парламента.
Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, это первый подобный шаг в истории страны.
Хотя этот шаг носит символический характер, поскольку у оппозиционных партий недостаточно голосов для его отстранения, ожидается, что он ухудшит и без того напряженные отношения между оппозицией и правительством премьер-министра Нарендры Моди, поскольку Дханкар был избран кандидатом от правящей партии "Бхаратия джаната парти".
Этот шаг последовал за несколькими неделями беспорядков в парламенте, где оппозиция и правящая партия обвиняли друг друга в блокировании работы законодательного органа и обострении политических противоречий.

Вице-президент Индии занимает вторую по значимости конституционную должность в стране, одновременно являясь председателем верхней палаты парламента. В случае временной вакансии на посту президента он исполняет обязанности главы государства.

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