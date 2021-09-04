Оппозиция и власти Венесуэлы возобновили переговоры в Мексике

Представители правительства и оппозиции Венесуэлы в пятницу начали новый раунд переговоров в Мексике.
"Мы работаем. Это будет напряженная работа, но мы все настроены на то, чтобы она пошла на благо страны", - сказал он. Видеозапись слов Родригеса опубликовал в Twitter министр связи Венесуэлы Фредди Ньаньес.
Родригес отметил, что правительство хочет обсудить на этих переговорах вопросы, касающиеся экономики страны и борьбы с пандемией. "Я думаю, что эта напряженная работа принесет плоды", - добавил председатель парламента.
Отметим, что делегации пробудут в Мексике до 6 сентября.