Оппозиция и власти Венесуэлы возобновили переговоры в Мексике

Представители правительства и оппозиции Венесуэлы в пятницу начали новый раунд переговоров в Мексике.

Представители правительства и оппозиции Венесуэлы в пятницу начали новый раунд переговоров в Мексике.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, проведение первой встречи подтвердил председатель парламента южноамериканской республики Хорхе Родригес, возглавляющий правительственную делегацию.

"Мы работаем. Это будет напряженная работа, но мы все настроены на то, чтобы она пошла на благо страны", - сказал он. Видеозапись слов Родригеса опубликовал в Twitter министр связи Венесуэлы Фредди Ньаньес.

Родригес отметил, что правительство хочет обсудить на этих переговорах вопросы, касающиеся экономики страны и борьбы с пандемией. "Я думаю, что эта напряженная работа принесет плоды", - добавил председатель парламента.

Отметим, что делегации пробудут в Мексике до 6 сентября.