Оппозиция Ганы обвинила власти в подготовке фальсификации выборов

Оппозиция Ганы выдвинула против властей и вооруженных сил страны обвинение в подготовке фальсификации предстоящих всеобщих президентских и парламентских выборов 7 декабря.

Оппозиция Ганы выдвинула против властей и вооруженных сил страны обвинение в подготовке фальсификации предстоящих всеобщих президентских и парламентских выборов 7 декабря.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила радиостанция RFI.

По ее данным, оппозиционная партия "Национальный демократический конгресс" (НДК) заявила, что президент Нана Окуфо-Аддо путем махинаций намеревается обеспечить победу правящей Новой патриотической партии (НПП) с помощью армии.

Официальный представитель НДК Самми Гиамфи на пресс-конференции в ганской столице Аккре выступил с утверждением, что в центре данных планов стоит высокопоставленный военачальник бригадный генерал Майкл Опоку. "По имеющейся достоверной информации, резиденция бригадного генерала Майкла Опоку служит местом хранения запасов оружия, незаконно напечатанных избирательных бюллетеней, военного снаряжения", - заявил он, не приведя источников.

Согласно утверждениям НДК, заговор предусматривает вброс заранее заполненных бюллетеней в избирательные урны, а также похищение урн. Помимо фальсификации итогов, власти, по словам оппозиционеров, таким образом намерены спровоцировать волнения. "Бригадный генерал Майкл Опоку имеет поручение готовить боевиков из числа сторонников НПП, - утверждал Гиамфи. - Боевиков планируют одевать в военную форму для нападения на сторонников НДК, а также на ни в чем не повинных мирных граждан".