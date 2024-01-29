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Оппозиция Гаити призывает к акциям протеста для смещения премьера

Оппозиция Гаити призывает к акциям протеста для смещения премьера Бывший член Сената Гаити и соратник убитого президента Жовенеля Моиза Жан-Шарль Моиз призвал граждан страны выходить с начала февраля на массовые акции протеста с целью смещения правительства Ариэля Анри.
Другие страны
29 января 2024 г. 09:08
Оппозиция Гаити призывает к акциям протеста для смещения премьера

Бывший член Сената Гаити и соратник убитого президента Жовенеля Моиза Жан-Шарль Моиз призвал граждан страны выходить с начала февраля на массовые акции протеста с целью смещения правительства Ариэля Анри.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил местный новостной портал Haiti libre.

Политик призвал население заблокировать здания государственных учреждений, а сотрудников правоохранительных органов - не препятствовать протестующим. Он поступил таким образом после того, как на минувшей неделе несколько тысяч человек вышли в разных городах Гаити на акции протеста против политики Анри. Тогда к манифестациям призвал бывший лидер повстанцев Ги Филипп, принимавший участие в свержении президента Жан-Бертрана Аристида.

Ситуация в сфере безопасности и гуманитарная обстановка ухудшились в Гаити после убийства в июле 2021 года Жовенеля Моиза и землетрясения, произошедшего в августе того же года, когда погибли свыше 2,2 тыс. человек. По сведениям телеканала Telesur, банды контролируют более 80% территории в Порт-о-Пренсе и консолидируются в других регионах страны. В сентябре стало известно о планах некоторых преступных групп сместить правительство Анри вооруженными методами.

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Версия на английском языке Haiti opposition calls for protests to oust prime minister

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