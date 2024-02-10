Оппозиция ФРГ в письме Шольцу предложила меры по выводу экономики из кризиса

Оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) подготовил письмо канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, в котором предлагается комплекс мер по стабилизации экономической ситуации в стране.

Оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) подготовил письмо канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, в котором предлагается комплекс мер по стабилизации экономической ситуации в стране.

Как передает Report , об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на письмо канцлеру.

Меры, перечисленные лидером ХДС Фридрихом Мерцем и главой земельной группы ХСС в Бундестаге Александером Добриндтом, включают постоянное снижение налога на электроэнергию, ограничение социальных выплат на уровне 40% от чистой зарплаты и предоставление более гибкого рабочего графика сотрудникам. Всего в письме содержится 12 мер по выводу экономики ФРГ из кризиса.

"Нашей стране грозит потеря благосостояния в беспрецедентных масштабах", - предупреждают авторы письма. Они призвали канцлера присоединиться к указанному в письме пакету мер. Ожидается, что программа будет представлена на рассмотрение Бундестага (парламента ФРГ) на следующей неделе.

В сентябре Шольц предложил федеральным землям и "демократической оппозиции" заключить пакт о модернизации Германии, который должен также охватывать проблему миграции. Тогда канцлер предложил Мерцу принять участие в обсуждениях. В результате между двумя политиками состоялись две встречи, в одной из которых принял участие и Добриндт. После того, как правительство ФРГ и власти федеральных земель согласовали пакет мер по борьбе с нелегальной миграцией, Мерц в ноябре прекратил работу над пактом, заявив, что не видит "никакой готовности со стороны канцлера существенно продолжать обсуждения". Позже Шольц обвинил Мерца в том, что он слишком чувствителен.