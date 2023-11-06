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Оппозиция Болгарии готова инициировать вотум недоверия правительству

Оппозиция Болгарии готова инициировать вотум недоверия правительству Болгарские оппозиционные партии "Возрождение", "Есть такой народ" и коалиция "Болгарская социалистическая партия за Болгарию" в среду внесут в Народное собрание страны предложение о вынесении вотума недоверия правительству из-за провала его политики в обл
Другие страны
6 ноября 2023 г. 15:41
Оппозиция Болгарии готова инициировать вотум недоверия правительству

Болгарские оппозиционные партии "Возрождение", "Есть такой народ" и коалиция "Болгарская социалистическая партия за Болгарию" в среду внесут в Народное собрание страны предложение о вынесении вотума недоверия правительству из-за провала его политики в области обороны и безопасности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил лидер политической партии "Возрождение" Костадин Костадинов.

"Выборы завершились. Следующая тема в повестке дня - отставка правительства. В среду внесем предложение о недоверии из-за политики правящего большинства в области обороны", - написал Костадинов.

Предыдущий вотум недоверия в связи с провалом политики в энергетической сфере в середине октября правительство успешно преодолело, его поддержали 143 депутата парламента.

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