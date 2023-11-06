Оппозиция Болгарии готова инициировать вотум недоверия правительству

Болгарские оппозиционные партии "Возрождение", "Есть такой народ" и коалиция "Болгарская социалистическая партия за Болгарию" в среду внесут в Народное собрание страны предложение о вынесении вотума недоверия правительству из-за провала его политики в обл

Болгарские оппозиционные партии "Возрождение", "Есть такой народ" и коалиция "Болгарская социалистическая партия за Болгарию" в среду внесут в Народное собрание страны предложение о вынесении вотума недоверия правительству из-за провала его политики в области обороны и безопасности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил лидер политической партии "Возрождение" Костадин Костадинов.

"Выборы завершились. Следующая тема в повестке дня - отставка правительства. В среду внесем предложение о недоверии из-за политики правящего большинства в области обороны", - написал Костадинов.

Предыдущий вотум недоверия в связи с провалом политики в энергетической сфере в середине октября правительство успешно преодолело, его поддержали 143 депутата парламента.